Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn sinds de nieuwe maatregelen nog mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Björk.

Full Concert: Björk Live @ Royal Opera House bevat een live optreden van de IJslandse zangeres tijdens de Vespertine World Tour, live opgenomen in het Royal Opera House in Londen op 16 december 2001. Het was een van de laatste concerten die tijdens die tour werd gegeven. Met dit concert was Björk de allereerste hedendaagse popartiest die optrad in het Royal Opera House.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Björk Live @ Royal Opera House, London (2001).