Aya Nakamura kondigt nieuw album aan

Na het succes van haar debuutalbum ‘NAKAMURA’ brengt de meest gestreamde Franse artiest ter wereld, Aya Nakamura, op 13 november haar nieuwe album ‘AYA’ uit. De eerste track van het album, ‘Doudou’, is nu al te beluisteren en geeft een voorproefje op de rest van de tracks die we in november kunnen verwachten.

Aya ontwikkelde haar eigen stijl door grenzen te verbreken en verschillende genres te mixen. Dit bleef niet onopgemerkt bij het publiek, maar ook door grote sterren als Madonna, Anitta en Sam Smith. Ze heeft een frisse kijk op afrobeat, pop, R&B en Caribische dans muziek en haar teksten zijn een mix de Parijse straattaal, het Arabisch en de Malinese taal die door haar ouders wordt gesproken.

Aya Nakamura

Aya Nakamura is een Franse artiest van Malinese afkomst. Het nummer ‘Djadja’ zorgde voor haar wereldwijde doorbraak en heeft inmiddels meer dan 685 miljoen YouTube views en 1 miljard streams. Geen wonder dat ze in 2019 de meest gestreamde Franse artiest wereldwijd is! Later volgden successen met onder andere de tracks ‘Pookie’, ‘Copines’ en haar debuutalbum ‘NAKAMURA’. De New York Times beschrijft haar als “One of the most important acts in Europe now, musically and socially.”, ze wordt genoemd in de Forbes ’30 under 30′ en werd afgelopen jaar genomineerd voor de BET Award voor ‘Best International Act’ in 2019.