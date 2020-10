Sven Hammond komt naar TivoliVredenburg

De Nederlandse toetsenist Sven Figee is met zijn band Sven Hammond al bijna vijftien jaar een begrip in het (internationale) livecircuit. Rock, blues of soul: deze verzameling rasmuzikanten kan elk genre aan, met de stomende, ronkende en bedwelmend lekkere hammondorgelsound van opperbaas Sven Figee als constante factor in het bandgeluid. Lente 2021 verschijnt het nieuwe (zesde) album Sven Hammond Plays Monk, waarop de band een eigenzinnige interpretatie ten beste geeft van het werk van jazzlegende Thelonious Monk, aangevuld met spannende raps van de beste Nederlandse hiphoppers!

Sven Hammond staat op 24 april solo in TivoliVredenburg.