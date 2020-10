Bongeziwe Mabandla komt naar TivoliVredenburg

Met zijn debuutalbum heeft Bongeziwe Mabandla alles wat toen bekend was over Afrikaanse muziek overtroffen, en is hij vanaf het allereerste begin van zijn reis als muzikant een eigen weg ingeslagen. Zijn tweede album, ‘Mangaliso’, duwde hem verder de artistieke stratosfeer in en smeedde een niet-aflatende creatieve band met producer Tiago Correia-Paulo, wiens meesterlijke knutselwerk Bongeziwe’s geweldige vermogen om de universeel begrepen elementen van spiritualiteit, waarheid en liefde over te brengen alleen maar heeft verbeterd.

Afgelopen jaar verscheen het derde album ‘iimini’, wat ‘dagen’ betekent in zijn moedertaal Xhosa en waarop zijn vindingrijke afro-folk wordt aangevuld met soul-, jazz- en urban-invloeden. Het toont dan ook zijn (Westerse) invloeden van artiesten als Tracy Chapman, The Fugees, Bon Iver en Michael Kiwanuka.

Bongeziwe Mabandla staat op 21 april in TivoliVredenburg.