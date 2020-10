Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Slade.

Begin jaren ’70 was de Britse rockband Slade zeer succesvol in hun thuisland, maar ook in ons land deed de band het goed. Tracks als ‘Coz I luv you’, ‘Look wot you dun’, ‘Gudbuy t’Jane’, ‘Merry Xmas everybody’, ‘Everyday’, ‘Cum on feel the noize’ en ‘My oh my’ deden het goed in de Nederlandse Top 40, ze behaalden allemaal de top 10. Tijdens het concert dat Slade gaf in Californië kwamen een aantal van deze hits voorbij met als afsluiter ‘Mama weer all crazee now’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Slade live @ Winterfest, California (1975).