12 oktober, de verjaardag van Luciano Pavarotti

Luciano Pavarotti, Cavaliere di Gran Croce OMRI, geboren op 12 oktober 1935 zou vandaag 85 jaar zijn geworden. Pavarotti was een Italiaanse tenor die buiten de opera ook succesvol was in de populaire muziek, en uiteindelijk een van de meest succesvolle commerciële tenoren aller tijden is geworden. Hij bracht talloze opnames uit van complete opera’s en individuele aria’s, waarmee hij wereldwijde beroemdheid vergaarde met zijn briljante stemgeluid, dit vooral in de hoge regionen.

Als een van The Three Tenors werd Pavarotti zeer bekend door de TV-concerten en optredens. Vanaf het begin van zijn professionele carrière, die startte in 1961 te Italië, tot zijn laatste optreden met ‘Nessun dorma’ tijdens de Olympische winterspelen te Turijn, blonk Pavarotti uit in de canto opera’s en werken van Puccini waaronder ‘La bohème’, ‘Tosca’, en ‘Madame Butterfly’. Ook stond de zanger bekend door zijn liefdadigheidswerk voor onder andere vluchtelingen en het Rode Kruis. Luciano Pavarotti overleed op 6 september 2007 aan de gevolgen van alvleesklierkanker.

In 1995 bracht U2 onder het pseudoniem Passengers de single ‘Miss Serajevo’ uit. In het nummer zit een opera-solo, deze solo werd gezongen door Pavarotti.