Son of Stone komt met ode aan ‘Silicon Valley’

Wat doet een Silicon Valley-techneut op het moment dat hij zich even wil ontspannen? Inderdaad: musiceren. Son of Stone deelt zijn ziel en zaligheid en levert hartelijke Seattle pop-rock 2.0 als een manier om weer in het leven te komen, gevoed maar bang door verbroken relaties, te veel werken en persoonlijke tragedies. De naam Son of Stone is eenvoudig genomen, omdat zijn vader Stone heet, en hij dus de ‘Son of Stone’ is.

Son of Stone haalt de inspiratie uit rockmuziek waarmee hij opgroeide van onder andere Nirvana, Soundgarden, Foo Fighters en wil geweldige en pure gitaargebaseerde rockmuziek afleveren met pakkende hooks die de luisteraars energie geven en beïnvloeden.

”Releasing music every second or third year is part of the old way of how music was done. I’m releasing a new song every week inspired by how Sprints work in software development using Scrum. This gives the listeners new songs all the time” (Son of Stone, oktober 2020)

Son of Stone werkte bij / met Microsoft, Nokia, Google, Amazon enzovoort en maakte onder andere onderdelen van veel producten, apps en functies die miljarden mensen elke dag gebruiken in hun telefoon, computer, koptelefoon en zo. Hij schreef het nummer ‘Silicon Valley’ als soort van bedankje voor de technische industrie die hem zoveel heeft gebracht. Son of Stone brengt daarom elke keer een nieuw nummer uit dat sterk is geïnspireerd door agile ontwikkeling en Software Sprints van zijn werk. Als dat een manier is om dit soort nummers te maken, dan worden we graag zijn productmaster!