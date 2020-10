Rex Rebel brengt single én bijbehorende video uit

“There’s something deep inside of me, there’s someone else I’ve got to be…” komt uit de songtekst van ‘Freedom’, de nieuwe single van Rex Rebel. Hoewel de song al 30 jaar bestaat, is de boodschap nog altijd even relevant. Zeker als het gaat om de urgentie te breken met de status quo en verwachtingen die de maatschappij ons oplegt.

Het is altijd “tricky” om een cover van zo’n hit te maken, maar Rex Rebel slaagt erin om de originele versie te eren, door er een eigen invulling aan te geven hebben ze een eigenzinnige versie van ‘Freedom’ weten te maken. De bijbehorende videoclip werd door de band zelf geschoten en gemonteerd, en slaagt erin om te laten zien waar Rex Rebel voor staat: creativiteit, music & fun!