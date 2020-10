Tom Grennan komt naar TivoliVredenburg

De Engelse singer-songwriter Tom Grennan brak in 2016 door als zanger op de hit ‘All Goes Wrong’ van Chase & Status.

Met zijn karakteristieke, rauwe stem trok Grennan meteen de aandacht en sindsdien gaat het ook met zijn solocarrière opwaarts.

In 2018 verscheen zijn debuutalbum ‘Lighting Matches’, waarvan de hit ‘Found What I’ve Been Looking For’ werd gebruikt door voetbalgame FIFA 18 – extra leuk voor Grennan, die in zijn jonge jaren nog bijna beroepsvoetballer was geworden. Inmiddels werkt Grennan aan nieuw materiaal: onlangs verschenen de singles ‘This Is The Place’ en ‘Oh Please’!

Tom Grennan komt op 12 april naar TivoliVredenburg