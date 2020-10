Ezra Furman komt naar TivoliVredenburg

Sinds 2006 maakte de excentrieke Ezra Furman al indruk met haar band Ezra Furman & The Harpoons, waarmee ze vier albums uitbracht. Haar eerste soloalbum ‘The Year of No Returning’ verscheen zes jaar later, waarop donkere kamerpopliedjes de overhand hebben.

Sindsdien heeft ze echt haar draai gevonden en bracht ze vijf rock’n’roll-albums uit vol saxofoonsolo’s, grappige maar ook scherpe teksten, en uitstapjes naar rammelende indie, garagerock en psychobilly.

Op het meest recente album, ‘Twelve Nudes’, klinkt het ene nummer lieftallig, het andere ruig en direct. Ook daarna heeft ze niet stilgezeten: ze stortte zich op de soundtrack voor de populaire Netflix-serie Sex Education.

Ezra Furman komt op 23 mei naar TivoliVredenburg.