Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Van Halen.

Gisteren ontvingen wij her droevige bericht dat Eddie van Halen, medeoprichter van de hardrockband Van Halen op 65-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van keelkanker. Ter nagedachtenis aan deze meestergitarist brengen wij vandaag een concert dat Van Halen gaf in het Glen Helen Regional Park, San Bernardino, Californië in de Verenigde Staten.

Tijdens deze show, die ruim twee uur duurde, bracht de band 24-tal tracks ten gehore met daarbij natuurlijk hun grote hits ‘Runnin’ With the Devil’ en ‘Oh, Pretty Woman’. Ook bracht Eddie van Halen een wervelende gitaarsolo – van ruim 12 minuten – getiteld ‘Eruption’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Van Halen live @ Glen Helen Regional Park, USA (1983).