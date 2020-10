Fink, David Keenan en Jordan Mackampa headliners Naked Song Walk Along

Fink, David Keenan en Jordan Mackampa zijn de headliners van het Naked Song Walk Along festival in Eindhoven op zaterdag 12 december. Het is een door de huidige coronamaatregelen ingegeven speciale editie van het Naked Song festival dat normaal gesproken en al meer dan tien jaar plaats vindt in Muziekgebouw Eindhoven.

Deze keer zijn de op loopafstand gelegen Dynamo en FIFTH ook als optreedlocaties betrokken, om daarmee bezoekerscapaciteit en programmamogelijkheden binnen de geldende richtlijnen te kunnen vergroten. Ook wordt het festival opgesplitst in een middag- en avonduitvoering. Dit alles met als uitgangspunt om zoveel mogelijk muziekliefhebbers een kwalitatief volwaardig festival te bieden.

De genoemde hoofdacts spelen zowel in de middag als in de avond een set in het Muziekgebouw. Daarnaast treedt ieder dagdeel een viertal acts op, verdeeld over Muziekgebouw, Dynamo en FIFTH. Overdag zijn dat Iris Penning, Daniel Docherty, Alexandra Alden en Meskerem Mees en ’s avonds Winnie Raeder, This Is The Kit, Benedict en Robin Kester. Ten behoeve van de spreiding kunnen bezoekers bij aanschaf van een ticket kiezen uit verschillende vooraf vastgestelde routes die ze te voet langs de optredende artiesten leidt. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website, waar tevens meer informatie te vinden is.

Naked Song bestaat al een dik decennium, als jaarlijks eendaags festival met optredens verdeeld over het Muziekgebouw, en sinds een aantal jaren ook als programmalijn met shows op andere locaties in de stad verdeeld over de kalender. Met als overeenkomstige filosofie dat er artiesten spelen die het liedje centraal stellen. Soms betreft het een uitvoering door een solist, een andere keer treedt een bezetting met meerdere muzikanten aan, waarbij podium en artiest op elkaar zijn afgestemd. Zo ook tijdens deze bijzondere Naked Song Walk Along editie.

Fink

Het werk van Fin Greenall alias Fink bevat invloeden uit onder meer soul, blues, funk, jazz en folk, waarbij de in Berlijn woonachtige Brit behendig laveert tussen ingetogen momenten, opzwepende passages en meer atmosferische klanken. In Eindhoven treedt hij aan in de meest pure vorm: solo. Naked Song in optima forma.

David Keenan

Ogenschijnlijk balancerend op de scheidslijn tussen poëzie en proza en met een stem die je bij je nekvel pakt, neemt David Keenan je mee in zijn imaginaire wereld. In zijn handen wordt de traditionele Ierse storytelling voortgezet en krijgt een podium tijdens zijn spirituele en intense live shows.

Jordan Mackampa

De met soul doordrenkte persoonlijke verhalen van de Brit met Congolese roots Jordan Mackampa ademen het geluid en de taal van de steden waar hij door de jaren heen heeft geleefd. Zijn moeders liefde voor de grote soulzangers – Marvin Gaye, Bill Withers en Curtis Mayfield – weerklinkt in Mackampa’s tijdloze stem.