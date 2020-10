Someone naar Cinetol

Op 28 oktober geeft Someone een concert in Cinetol. Someone is de naam waaronder multi-disciplinaire artiest Tessa Rose Jackson muziek en kunst uitbrengt.

Op 19 juni 2020 verscheen haar debuut-plaat ‘ORBIT II’, een muzikale reis naar de sterren waarin ze de kleinste, intiemste verhalen vertelt door middel van grootse beeldspraak, funky grooves en psychedelische synthesizer klanken. Voor de fysieke release van ORBIT II maakte Someone nog iets extra’s. Deze bevat namelijk, naast de op blauw vinyl gedrukte plaat zelf, vijf kunstwerken die tot leven komen in Augmented Reality met gebruik van een smartphone app. Hiermee verweeft Someone haar passie voor kunst en muziek volledig samen tot één totaalpakket.

Live speelt ze met haar vijfkoppige band vaak met begeleiding van kleurrijke visuals – ook van haar eigen hand – maar op 28 oktober brengt Someone het weer even helemaal terug naar de kern: kleine, persoonlijke verhalen vertellen. In duo formatie brengt zij haar songs ten gehore, extra intiem, in Cinetol.