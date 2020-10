Meetsysteem komt naar Paradiso

Achter Meetsysteem schuilt de Amsterdamse multi-instrumentalist Ricky Cherim. Vorig jaar kwam zijn veelzijdige debuutalbum ‘Geen Signaal’ uit op het Rotterdamse toonaangevende label Nous’klaer. Dankzij een verfrissende combinatie van Nederlandstalige pop met eighties synths, soundscapes en meer experimentele elektronica werd de plaat terecht enthousiast onthaald.

In november 2020 is het tijd voor zijn tweede album ‘Cr:GO’, waarvan de singles ‘Sinaasappels’ en ‘Dimensies’ al te beluisteren zijn. De livepresentatie vindt op 2 december plaats in de grote zaal van Paradiso.