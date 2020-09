Spinvis voor twee shows naar De Doelen

In het verleden zijn veel artiesten uitgeroepen tot ‘de nieuwe Spinvis’, maar het feit is: ‘de nieuwe Spinvis’ bestaat niet. Behalve Spinvis zelf natuurlijk. Zeg nu eens zelf: wie goochelt met woorden en zinspreuken op vergelijkbare wijze?

Erik de Jongs plek in het vaderlandse poplandschap is als een microstad, een beetje zoals Madurodam – een eigen universum met een eigen referentiekader. Liedjes als ‘Het Voordeel Van Video’ en ‘We Vieren Het Toch’ vangen het banale in de pracht en vice versa, ambachtelijk gecomponeerd – maar nooit te hoogdravend.

Het blijft wonderbaarlijk hoe Spinvis schijnbaar ongrijpbare hersenspinsels voorziet bepaalde zeggingskracht en complexiteit. Zijn muziek is net als een handschrift: een persoonlijke zegel dat niemand voor honderd procent kan namaken. Als we de vogeltjes mogen geloven lonkt er dit jaar weer nieuw werk over de horizon. Spinvis gaat op 3 januari twee shows spelen in De Doelen in Rotterdam: eentje in de middag en eentje in de avond. Niet missen dus!