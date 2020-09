Goldband ook op 11 december naar het Paard

De bekendste stukadoors van Den Haag, nee van Nederland inmiddels. Want zo hard gaat het met Goldband.

Milo, Boaz en Karel kennen elkaar sinds hun dertiende toen hun vaders die hen allemaal, naar eigen zeggen: ‘de stuc-game hebben ingerold’. Toen rondom PIP het idee kwam om een boyband-extraordinaire op te richten is alles in een stroomversnelling geraakt. De troffels werden ingeruild voor microfoons en de vroege ochtenden op de bouwplaats werden late uurtjes in nachtclubs. Inmiddels is Goldband wereldberoemd in Den Haag en is de rest van Nederland met de dag een stukje meer fan.

Sinds de release van EP ‘Dun Smeren Geld Verdienen’ in 2019 is het drietal al heel Nederland door geweest. Wat wil je ook met bangers als nazomeranthem ‘Witte Was’, Haagse Song van het Jaar ‘Mijn Stad’, zwijmelklapper ‘Alles Kapot’ of pseudo-SJW-song ‘De Wereld’. Zo veel noemenswaardige songs, in amper twee jaar tijd. Waar stopt dit? In elk geval brengt de Uber Goldband langs PAARD voor een show op 11 december om de nu al legendarische “Dit Is Voor Jou”-Tour op sensationele wijze af te sluiten in eigen stad!