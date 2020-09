Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Led Zeppelin.

Live Aid was een grootschalig benefietconcert ten behoeve van de hongersnood in Ethiopiƫ. Live Aid werd gehouden op twee plaatsen, te weten het JFK Stadium te Philadelphia en het Wembley Stadium te Londen.

Vele grootheden uit de muziekwereld betraden op deze benefietshow de beide podiums, waaronder Queen, Madonna, The Rolling Stones, Sting, Phil Collins (op de drums bij Led Zeppelin), U2, Dire Straits, David Bowie, The Who, enz enz. Phil Collins trad zelfs in beide plaatsen op, hij vloog naar Philadelphia met de Concorde. Het optreden van Led Zeppelin stond helaas niet op de DVD van het concert, maar wel op de VHS-video. De reden was dat Robert Plant vond dat zijn stem niet goed genoeg was.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Led Zeppelin live @ Live Aid (1985).