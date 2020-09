28 september, de verjaardag van Ben E. King

Vandaag zou Benjamin Earl King, beter bekend als Ben E. King zijn 82e verjaardag vieren. King, Amerikaans soul zanger, is waarschijnlijk het bekendst geworden als zanger en componist van de wereldhit ‘Stand By Me’.

Hij had zowel in 1961 als in 1986 – toen het nummer gebruikt werd als titelsong voor de film met dezelfde titel – met ‘Stand By Me’ een enorme hit te pakken. King had niet alleen als solo artiest succes, ook als leadzanger van de Drifters had hij veel succes met nummers als ‘There Goes My Baby’ (1959) en ‘Save the Last Dance for Me’ (1960).

Ben E. King overleed op 30 april 2015, Hackensack, New Jersey, Verenigde Staten.