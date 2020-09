Waikiki komt met remix van hitsingle ‘Hula Ce Soir (Hula 2 Nite)’

Singer-songwriter Waikiki‘s nieuwe single ‘Hula Ce Soir (Hula 2 Nite)’ was een zomerhit in 2019. Nu, iets meer dan een jaar later, komt er een spannende Tropical House-remix in het Frans! Het pakkende nummer was een radiohit over de hele wereld.

Waikiki’s Summer Tropical House-remix is geproduceerd door Dom Meakins. De remix bestaat uit intrigerende melodieuze ritmes, palperende tropische dansbeats en pakkende refreinen. Dit frisse exotische liefdeslied zal zeker in je hoofd blijven hangen.

De Tropical House remix van ‘Hula Ce Soir (Hula 2 Nite)’ is een geweldig nummer, gevuld met energie, plezier, romantiek en creëert wereldwijd ‘Kahuna Waves’!