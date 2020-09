De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 25 september

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze online corona concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor Spotify van vrijdag 25 september 2020.

Voor het eerst sinds lange tijd zat er weer wat regen in de lucht. Lekker, om eens de natuur in te gaan zonder dat het zo benauwend warm was. Eva had het hiken in de natuur van haar vader meegekregen, en die was weer door zijn vader in de natuur gezet. Opa was boswachter geweest op de Kalmthoutse heide en er was sinds die tijd eigenlijk geen dag voorbij gegaan zonder dat iemand van de familie geen 10 kilometer door het natuurgebied had gewandeld.

Eva trok haar veters nog eens goed aan zodat haar wandelschoenen lekker om haar voeten sloten. Een kleine rugzak met een banaan en flesje water erin was het enige dat ze mee hoefde te nemen. Ze kende het uitgestrekte natuurgebied op haar duimpje, en zelfs als ze het militaire oefenterrein links liet liggen, kon ze nog makkelijk binnen anderhalf uur naar de Belgische zijde lopen. Een glimlach speelde om haar lippen, want nu haar moeder niet meeging zou ze het militaire terrein zeker niet links laten liggen. Het was er veel te mooi en Eva wist dat er op vrijdagavond toch nooit geoefend werd. Tussen de zanderige paden was het een wonderschone plek waar het goed wildspotten was.

Naast de banaan en het water was het enige dat nog meenam haar telefoon en haar noise canceling headset. Het eerste uur zou ze hem nog niet gebruiken, maar als ze straks, even na acht uur aan de terugweg zou beginnen, dan was de nieuwe Maxazine Spotify Playlist net weer live gezet. Eva keek toch elke week stiekem uit naar dit vaste moment op vrijdagavond. Zeven uur stipt zette de redactie van haar favoriete muzieksite elke week weer de vernieuwde playlist online. Voor Eva als muziekliefhebster ideaal. Zonder er moeite voor te hoeven doen kreeg ze elke week weer de meest mooie, innovatieve, ontroerende en verrassende muziek voorgeschoteld. Op doe manier had ze al zoveel mooie nieuwe muziek ontdekt, heerlijk gewoon.

Wat Eva nog niet wist is dat ze deze week heel lekkere nieuwe tracks krijgt voorgeschoteld van onder andere The Immediate Family, The Shins, The Weekend, Sia en Fleet Foxes. Dat wandelt lekker weg!