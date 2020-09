Erik de Jong alias Spinvis is in twintig jaar uitgegroeid tot een van de meest eigenzinnige en veelzijdige artiesten in het Nederlandse poplandschap. Zijn succesvolle debuutalbum uit 2002 leek moeilijk op te volgen, maar toch wist hij die kwaliteit te evenaren met wondermooi-weemoedige platen als Dagen Van Gras, Dagen Van Stro (2005), Tot Ziens, Justine Keller (2011) en Trein Vuur Dageraad (2017). Nieuwe muziek is onderweg en laat niet lang op zich wachten. Zo kregen we al voorproefjes in de vorm van de singles ‘De dag dat Richard Krajicek won’ en ‘Scherven van Jou’. Muziek die zich met geen pen laat beschrijven, behalve dan dat het ‘vintage Spinvis’ is.

Op 20 december staat Spinvis tweemaal in TivoliVredenburg.