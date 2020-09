Fresku komt naar TivoliVredenburg

De Eindhovense rapper Fresku is niet alleen de grappigste rapper van Nederland, maar ook een van de weinige hiphoppers die hun kwetsbare kant durven laten zien. Mede dankzij zijn partner-in-rhyme Teemong (ook verantwoordelijk voor Fresku’s video’s) is hij nu zo succesvol dat hij elke dag kreeft eet in plaats van kapsalon. Toch blijft Fresku gewoon zijn twijfels over zijn leven, zijn werk en zichzelf uitspreken, zo ook op zijn vierde album In Het Diepe (2019), waarop hij teruggaat naar zijn roots.

Fresku staat op 29 oktober in TivoliVredenburg.