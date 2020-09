Ronnie Flex komt naar Philharmonie Haarlem

Hij groeide afgelopen vijf jaar uit tot een van de grootste artiesten van Nederland. Stond op alle grote podia die ons land kent, won alle prijzen die je als artiest kan winnen en werd door vriend en vijand bejubeld voor zijn unieke talent dat zich manifesteert in maar liefst drie disciplines (rapper, zanger en producer).

Maar de schaduwkant achter het grote succes was erg donker. Dit werd vooral duidelijk in de twee documentaires die over hem zijn gemaakt. Een depressie en cannabisverslaving zorgen ervoor dat onlangs de hoogtepunten hij zelf een tijd lang bezig is met de diepe dalen. Maar dan komt er een virus en staat het ‘artiesten leven’ even helemaal stil. Er is tijd voor zijn familie, gezin en zijn grootste liefde muziek maken. Ronnie is weer thuis.

Opgeladen en met een hele hoop nieuwe muziek gaat hij een nieuw avontuur aan in het theater. Een intieme muziekvoorstelling waar Ronnie zijn huiskamer en muziekstudio mee de bühne op neemt. Zijn publiek komt op visite en krijgt een kijkje in hoe zijn nieuwe album tot stand is gekomen. Ter plekke wordt nieuwe muziek gemaakt en vertelt Ronnie zijn verhaal achter de muziek.

Ronnie Flex komt op 31 oktober naar Philharmonie Haarlem