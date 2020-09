Electric Six naar Patronaat

De partyband Electric Six is met nummers als ‘Gaybar’ en ‘Danger! High Voltage’ nauwelijks serieus te nemen, maar dat is ook helemaal niet de bedoeling. Met een dansbare mengelmoes van rock, metal, disco, new wave, garage en punk maken de prettig gestoorde bandleden er onder de leiding van de over-creatieve frontman Dick Valentine altijd een feestje van. Het meest recente studioalbum ‘Bride Of The Devil’ (2018) laat de zeskoppige feestmachine op z’n meest poppy en feel-good horen. Dat wordt weer dansen alsof je leven ervan af hangt!

Electric Six komt op 25 november naar Patronaat in Haarlem.