Justin Bieber werkt op ‘Holy’ samen met Chance The Rapper

Voor het eerst sinds zijn in februari uitgebrachte vijfde album ‘Changes’ komt Justin Bieber met nieuw materiaal. Het gaat om de single ‘Holy’ waarop de Canadees te horen is met Chance The Rapper. Het is niet de eerste keer dat het tweetal met elkaar samenwerkt, want ook voor ‘Confident’ uit 2014 troffen ze elkaar al in de opnamestudio.

Naast de single verschijnt er ook een korte film, geregisseerd door clipregisseur Colin Tilly, die al eerder met Chance The Rapper muziekvideo’s opnam. De lancering van de single en het bijbehorende artwork werden door Bieber bekendgemaakt op een speciaal daarvoor ingerichte website.

In de videoclip is Bieber te zien als hardwerkende jongeman, die zijn geld verdient op een olieveld tot de werkzaamheden door de situatie in de wereld worden stopgezet. Hierdoor komt hij samen met zijn vrienden op straat te staan, maar gelukkig schiet een barmhartige samaritaan te hulp.

Voor Bieber begon het jaar in vliegende vaart, met de lancering van zijn album op Valentijnsdag. Daarnaast ging ook zijn docuserie ‘Seasons’ van start op YouTube Premium. Hierin is te zien hoe hij de afgelopen vijf jaar, vanaf zijn doorbraakalbum Purpose’, heeft doorgebracht. Hij vertelt uitgebreid over zijn privéleven in die periode, waarin hij trouwde, te kampen kreeg met de ziekte van Lyme en zijn persoonlijke demonen die hij het hoofd bood. Ook de totstandkoming van ‘Changes’ werd op de voet gevolgd door de makers.