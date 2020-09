Vandaag is de 69e verjaardag van Nits-frontman Henk Hofstede. Henk Hofstede werd op 20 september 1951 geboren in Amsterdam. Hij richtte in 1974 de Nits op met Alex Roelofs, Rob Kloet en Michiel Peters en scoorde met die band in de jaren tachtig hits als ‘Nescio’, ‘Adieu Sweet Bahnhof’ en ‘In The Dutch Mountains’. In 2003 verscheen zijn eerste, Nederlandstalige soloalbum, ‘Het Draagbare Huis’; Daarna maakt hij nog enkele solo-albums, allen minder succesvol als de albums met de Nits.