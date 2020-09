Beast In Black komt naar 013

Stel: je bent één van de oprichters én belangrijkste songschrijver van je band en je wordt er pardoes uitgebonjourd net nadat je van ons podium komt gelopen als support van Sabaton. (Ja, dat gebeurde echt!) Wat doe je dan?

Anton Kabanen van voorheen Battle Beast liet het er niet bij zitten. Hij begon doodleuk een nieuwe powermetalband, vernoemde die naar dezelfde manga en anime serie (Berserk) en ging verder waar hij gebleven was. Zijn er daarmee twee dezelfde bands? Nou, nee. Waar Battle Beast meer richting symfo en heavy metal ging, gaat Beast In Black volledig los op het powermetal-orgel. Laat er geen misverstand over bestaan: dit is cheesy powermetal tot de max. Gelukkig wel!

Op 27 november 2021 komt Beast In Black naar 013 in Tilburg. Wij willen kastelen, eurodance toetspartijen, epische solo’s, italodisco intro’s, vocalen in het hoogste register, synchroon danspasjes van gitaristen, vlammen, zwaarden en monsters potverdomme!