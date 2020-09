Randy Hansen kmt naar de Limburgzaal Theater Heerlen

De Amerikaanse zanger/gitarist Randy Hansen wordt gezien als de beste Jimi Hendrix-tribute act ter wereld. Al doet ‘imitator’ hem geen recht: hij is dé levende Hendrix-experience. In Amerika is hij uitgegroeid tot een waar cultfiguur en ook in Europa speelt hij menig festival en zaal plat.

Deze rockster uit Seattle staat al ruim 30 jaar op het podium en speelde samen met groten als Stevie Ray Vaughan, Steve Miller, Paul Rodgers, Herbie Hancock, en originele Jimi Hendrix Experience bandleden Noel Redding en Mitch Mitchell. In 1969 gaf Hendrix zijn legendarische optreden op het Woodstock-festival echter op 18 September 1970 stierf Jimi Hendrix al op 27 Jarige leeftijd. Om de geest van Jimi Hendrix te laten voortleven zal Randy Hansen zijn publiek versteld doen staan met zijn performance ter ere van de Meester zelf. 50 jaar na datum nog altijd een veel besproken en gehoorde artiest. Met de persoonlijkheid en muzikale vaardigheden van Randy Hansen is het een ware wederopstanding van Jimi!

Randy komt naar de Limburgzaal van Theater Heerlen op 21 november 2021.