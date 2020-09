Mt. Atlas komt naar C-Mill in Heerlen

Playa Urbana …de Zomersessies… Een tijdelijk openluchttheater strijkt neer in Heerlen! Aan het einde van wat een festivalloze zomer in Zuid-Limburg leek te worden, valt er tóch nog wat te genieten! Het creatieve bedrijventerrein van C-Mill in Heerlen vormt zes weekenden lang het decor van Playa Urbana …de Zomersessies… Tot eind september zijn er elk weekend openlucht-concerten in een heerlijke festival-achtige sfeer. En volledige corona-proof uiteraard…!

As the world stopped turning Mt. Atlas kept spinning. Part 3 of their Wax Archives series will have Mt. Atlas presented like it never has before. Except for the one time lucid dreams were mandatory and chicanery was frowned upon. Join our village elders in an exclusive semi-acoustic setting. This night will start as a funeral pyre and build to a crescendo of agony and day-to-day life choices. Witness us.

Op 27 september komt Mt. Atlas naar het terrein van C-Mill in Heerlen voor een concert.