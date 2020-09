17 september, de verjaardag van Keith Flint

Keith Flint, geboren op 17 september 1969 te Redbridge, Londen, Engeland, zou vandaag 51 jaar zijn geworden. Flint was een Britse zanger en danser en het meest bekend als de zanger van The Prodigy. Hij leerde op school zijn toekomstige mede-bandlid Liam Howlett kennen. Eind jaren ’80 kwamen ze elkaar weer tegen toen Howlett als DJ werkzaam was in een rave club. In eerste instantie was Flint danser bij The Prodigy, in 1996 verzorgde hij de zang bij hun hit ‘Firestarter’ en daarna bij ‘Breathe’.

Keith Flint overleed begin maart 2019 in zijn woning in Dunmow. Volgens een verklaring van de band had Flint zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Flint is 49 jaar geworden.

De frontman van The Prodigy is geboren in Braintree en volgde les aan de Alec Hunter Humanities College, waar ook mede-bandlid Liam Howwet naar school ging. Nadat de twee school hadden verlaten, ontmoetten ze elkaar in 1990 en begonnen The Prodigy. Op de avond van hun eerste optreden, in The Labrynth Club in Londen, werden ze pas voorgesteld aan MC Maxim Reallity, die via via aan de band was voorgesteld als MC.

Keith Flint raakte met The Prodigy begin jaren ’90 bekend door hits als ‘Out of space’, ‘No good’ en ‘Firestarter’. Samen met bands als Basement Jaxx en Faithless was The Prodigy toonaangevend in de Britse dance scene. Flint startte bij de wereldberoemde band als danser, maar nam later ook de zang voor zijn rekening. Hij viel op door zijn opvallende punkkapsel, tatoeages en piercings.