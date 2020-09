Tigre Blanco presenteert Radio Blanco in Parktheater Eindhoven

De Eindhovense band Tigre Blanco presenteert nieuwe show Radio Blanco in Parktheater Eindhoven. Na de succesvolle Tijgersnest tournee, een extravagante nachtclub show die drie seizoenen op rij langs de grotere theaters van Nederland reisde, is Tigre Blanco terug met een gloednieuwe show vol nieuwe muziek: Radio Blanco.

In Radio Blanco combineert Tigre Blanco het beste van meerdere werelden en brengt een mix van muziek, storytelling en visueel entertainment. Een buizen radio van de firma Radio Bell uit de jaren ’30 vormt het technische hart van een spannend hoorspel. Niet veel meer dan de radio, een oud vodden doek, wat vintage lampen en een beamer vormen het decor voor een sferische roadmovie waarbij jij als publiek op de passagiersstoel zit van de verteller. Cajon, bas, gitaar en de mix van vrouwelijke jazzy vocalen en de warme, Tom Waits-achtige stem van frontman Quintijn Lohman, zorgen voor een niet te categoriseren mix van blues, rock en soul. ‘Gypsy Soul Music’, zoals de band het zelf omschrijft.

Tigre Blanco klinkt als de soundtrack van een nieuwe paella-western van regisseur Quentin Tarantino (what’s in a name). De brede sound is zowel geschikt voor een nachtclub in Andalusië, een juke-joint in Calexico, een festival, een theater ineen middelgrote stad of intiem huisconcert.

Tigre Blanco treedt op vrijdag 25 september en zaterdag 26 september op in Parktheater Eindhoven.