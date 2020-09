Maxazine Limburg zoekt nieuwe schrijvers/recensenten!

Helemaal into muziek? Wil jij jouw mening delen met de lezers van Maxazine Limburg? Dan zoeken we jou, want wij zijn op zoek naar de meest enthousiaste muziekliefhebbers van Limburg! Samen met jou willen we groeien tot het mooiste muziekplatform van Limburg en daarbuiten!

Wat wij zoeken:

– Muziekliefhebbers in de breedste zin van het woord. Jazz, Blues, Rock, Pop, Dance, Metal, Kleinkunst, ja zelfs Klassiek! Als jij het muziek vindt, dan vinden wij dat ook!;

– Je bent enthousiast over die muziek, kan bij voorkeur afwisselend en foutloos schrijven en bent in het bezit van een device (gsm, laptop, tablet, chromebook, notebook, etc) waarop je zo snel mogelijk na afloop van een show je verhaal kan insturen naar de eindredactie;

– Bij voorkeur mensen die naar concerten in de eigen omgeving gaan (ivm vervoer en het milieu net zo prettig), maar mocht je verder weg willen, dan houden we je natuurlijk niet tegen;

– Je hebt zin om nieuwe albums te voorzien van een gedegen en eigen mening;

– Je hebt kennis van de Limburgse muziekscene om zo de laatste nieuwtjes te pakken te krijgen, of hebt interesse om die scene beter te leren kennen.

Wat we bieden:

– Aansluiting bij het leukste team van muziekliefhebbers in Limburg;

– Enorm veel lezers voor je artikelen;

– Gezelligheid alom;

– Gratis toegang tot concerten;

– De nieuwste Limburgse CD’s waar jij je mening over mag spuien;

– De kans om jouw favoriete artiesten te ontmoeten en interviewen;

– De kans om je schrijftalent te verbeteren met behulp van onze ervaren redactie;

– Soms een leuke bijeenkomst waar we samen wat kunnen drinken;

– De kans om op een makkelijke manier veel nieuwe muziek te leren kennen;

– Een goede aanvulling op je C.V.;

– Ons accreditatieteam zorgt voor de accreditaties bij de zalen zodat jij naar binnen kan, en/of de nieuwste albums.

Helaas zit er geen financiële vergoeding bij (ook niet voor ons), maar de muzikale vergoeding is deze meer dan dubbel waard.

Interesse? Mail limburg@maxazine.nl!