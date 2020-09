Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Spandau Ballet.

Spandau Ballet werd opgericht in 1976 door Gary Kemp en Steve Norman. In eerste instantie heetten ze The Cut, om via The Makers bij Spandau Ballet uit te komen. In 1980 bracht Spandau Ballet haar eerste single uit, ‘To Cut a Long Story Short’. Het jaar erop komt ‘Musclebound’ uit, echter het grote internationale succes is er nog niet, ook niet na de release van ‘Chant No. 1’. In 1983 kwam het album ‘True’ uit waarna het allemaal snel ging met Spandau Ballet. Een flink aantal hits volgden waaronder ‘True’, ‘Gold’, ‘Only when you leave’, ‘I’ll fly for you’, ‘Round and round’, ‘Through the barricades’ en ‘How many lies?’. In 2009 stond de band in het kader van hun The Reformation Tour in de Londense 02 en bracht daar een fantastische show die wij jullie vandaag aanbieden.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Spandau Ballet live @ the O2, London (2009).