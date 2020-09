Lost Horizons komt met nieuw album

Lost Horizons brengt een tweede album uit! ‘Quiet Moments’ is de opvolger van ‘Ojalá’ en komt in twee delen. Deel één verschijnt digitaal op 4 december, deel twee komt in zijn geheel fysiek uit op 26 februari.

Simon Raymonde en Richie Thomas kwamen in 2017 samen als Lost Horizons nadat ze allebei 20 jaar lang geen muziek hadden gemaakt. ‘Ojalá’, wat het Spaanse woord voor ‘hoopvol’ of ‘als God het wil’ is, werd het verbluffende debuutalbum van het duo. ‘In Quiet Moments’ heeft één rode draad in de lyrics, legt Raymonde uit: “Death and rebirth. Of loved ones, of ideals, at an age when many artists that have inspired us are also dead, and the planet isn’t far behind.”

Het album bevat veel gastbijdragen, onder andere van John Grant, Tim Smith (Midlake) en Ren Harvieu.