15 september, de verjaardag van Jaki Graham

Vandaag, 15 september, viert de Britse zangeres Jaki Graham haar verjaardag. Geboren in 1956 had Graham in de jaren ’80 enkele hitjes als ‘Could It Be I’m Falling In Love’ (1985, met David Grant), ‘Set Me Free’ (1986), ‘Round and round’ (1985) en ‘Breaking Away’ (1986). Na 1987 hoorden we echter weinig meer van Jaki, terwijl ze het voor haar solo-carrière redelijk voor elkaar had, als achtergrondzangeres bij UB40, de band die werd opgericht in haar geboortestad Birmingham. Ze was onder andere te horen op hun versie van ‘Many Rivers To Cross’ en ‘Sing Our Own Song’.

Jaki Graham solo

Na 1987 stokte haar solo-carrière in Nederland en viel ze weer wat meer terug op haar werk als achtergrondzangeres, onder andere voor Kim Wilde ‘I Can’t Say Goodbye’. Ook probeerde Graham het nog een keer als zangeres van de dance-formatie Essence. Tegenwoordig heeft ze nog een bescheiden carrière in thuisland Engeland, waar ze regelmatig met Cliff Richard toert en wonderbaarlijk in Japan, waar ze in de jaren ’90 zelfs de nummer één-positie heeft behaald. In 2018 bracht ze haar laatste album uit, getiteld ‘When a Woman Loves’.