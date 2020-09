Muziekpodium DJS gaat inDOOR

Muziekpodium DJS in Dordrecht maakt dit najaar een doorstart met zes blues-, jazz- en world-concerten. Niet in het eigen pand aan het Grotekerksplein: dat biedt niet genoeg ruimte om anderhalve meter afstand te houden. De collega’s van DOOR in het voormalige belastingkantoor aan de Spuiboulevard 220 waren zo gastvrij om hun ‘Coronaproof’ podium beschikbaar te stellen.

De samenwerking tussen DJS en DOOR is het resultaat van een brainstorm tijdens de jaarlijkse zomersluiting van DJS. Nadat het podium in het begin van de Coronacrisis helemaal gesloten was, mocht het na de versoepeling van de regels wel weer open. Alleen bleek bij nadere beschouwing dat er maar weinig muzikanten, medewerkers en bezoekers in zouden passen.

Gelukkig leidden gesprekken met onder meer Bibelot en DOOR ertoe dat er voorzichtig weer optredens geprogrammeerd konden worden op alternatieve locaties. Muziekpodium DJS blijft vooralsnog tot en met december 2020 gesloten, maar de muziek keert terug.

De DJS inDOOR-reeks start zaterdag 26 september met een jazzconcert van het Ben van den Dungen Quartet. Vrijdag 16 oktober speelt de Dordtse band Downtown Decatur bluesy americana. Vrijdag 20 november wordt muziek in de sfeer van The Band en Dr. John vertolkt door het top-trio Dijsseldonk, Spanjers en Planteijdt. Zaterdag 28 november verjaagt een nader aan te kondigen world-band de kou. Zaterdag 12 december helpen de onvermoeibare Montis, Goudsmit & Directie het publiek de crisis door met hun funky souljazz. Tot slot speelt vrijdag 18 december de vertrouwde Blues Jamsessie-huisband Sinnermen in DOOR.

De DJS-concerten in DOOR zijn noodgedwongen iets anders van opzet dan ‘vroeger’. Op alle avonden zijn er twee aparte optredens van elk een uur: van 20.30u tot 21.30u en van 22.30u tot 23.30u. De deuren gaan een half uur van tevoren open. Per keer kunnen er maximaal 30 bezoekers in de zaal zitten.