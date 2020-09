De nieuwe Spotify Maxazine Music Playlist van 11 september

Zoals iedere vrijdag heeft Maxazine redactie de Maxazine Music Playlist op Spotify weer vernieuwd met 20 nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze online corona concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Bij deze de nieuwe Maxazine Music Playlist voor Spotify van vrijdag 11 september 2020.

Tergend langzaam versprong de secondewijzer over de cijfers op de geëmailleerde wijzerplaat van de kantoorklok die al langer boven de uitgang van het kantoor hing zijn tijd te verdoen dan dat Julia überhaupt op deze aarde rondliep. Het was geen uitdaging voor haar, deze flex-pool baan als planner bij een middelgroot transportbedrijf ergens in de Betuwe, maar haar loon hielp haar de rekeningen te betalen en stelde haar in de gelegenheid om haar favoriete bezigheid , het bezoeken van live concerten, te bekostigen.

De grote wijzer sprong naar de twaalf. Eindelijk vijf uur. Met een klap sloeg ze de laptop dicht, zonder deze eerst uitgezet te hebben. Nog voordat haar collega’s ‘Tot ziens’ tegen haar konden zeggen had ze al haar lichte zomerjas over haar schouders gegooid, haar zonnebril opgezet en was ze al drie verdiepingen op weg naar beneden.

Buiten, zo wist ze, stond haar nieuwe vriend Nadir al een tijdje op haar te wachten in zijn auto zonder airconditioning. Het was dan wel warm, maar lekker met de ramen open, de wind in je haar, daar kan geen airconditioning tegenop. Wat de auto van Nadir tekort kwam op airco gebied, dat had hij meer dan genoeg als het ging om zijn geluidsinstallatie. Boom box, gescheiden voor en eindversterker, alles van topklasse, gekoppeld aan een bloedmooie unit in het dashboard waarvoer je alles via bluetooth kon streamen.

Julia ging zitten, gaf Nadir een zoen en terwijl ze wegreden liet ze haar telefoon pairen met de installatie. Snel Spotify oproepen en het weekend tegemoet met de Maxazine Spotify Playlist. Julia’s favoriete manier om lekker relaxed samen met Nadir het weekend tegemoet te gaan. Doe als Julia en Nadir: Stream de nieuwe Maxazine Spotify playlist lekker in de auto. Deze week met nieuwe tracks van onder andere Steffen Morrison, Amy McDonald, Paloma Faith en Jordan Raiku.