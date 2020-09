11 september, de verjaardag van Victor Wooten

Victor Wooten, geboren op 11 september 1964, viert vandaag zijn 56e verjaardag. Wooten, bassist, componist, auteur en producer mocht sinds hij in 1980 zijn eerste stappen in de muziekwereld zette vijf Grammy awards in ontvangst nemen. Ook werd hij door het Bass Player magazine drie keer op rij uitverkozen tot ‘Bass Player of the Year’ en was hij de eerste persoon die de award meer dan een keer won. Buiten zijn solocarrière en het samenwerken met diverse artiesten maakt hij als bassist sinds 1988 deel uit van Béla Fleck and the Flecktones.

Victor Wooten, Stanley Clarke en Marcus Miller

In 2008 bracht hij samen met Stanley Clarke en Marcus Miller een album uit. Het trio releaste – onder de naam SMV – in augustus 2008 het album ‘Thunder’, nog dezelfde maand ging het drietal op tournee ter promotie van het album. Als gezegd is Wooten buiten een begenadigd bassist ook auteur, hij schreef het boek ‘The Music Lesson: A Spiritual Search for Growth Through Music’.

Bekijk hieronder een van de concerten dat het trio gaf tijdens het Jazz Festival Vitoria-Gastetz in 2009: