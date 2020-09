Lorrénkondigt show aan in Volt

Amy Winehouse, Lianne La Havas en Selah Sue, gebruikte de tijd die vrijkwam in haar agenda voor het schrijven van nieuwe songs, het werken aan een nieuw groot concept voor aankomend jaar en het maken van een ‘corona-proof’ clubshow die 13 september voor het eerst te zien zal zijn in Poppodium VOLT in Sittard.

Ondanks dat het grote publiek Lorrén wellicht nog niet kent is de carrière van deze jonge zangeres al indrukwekkend: op haar 11e deed ze mee aan het Junior Songfestival, op haar 15e behaalde ze als onderdeel van de band ‘The Jets’ de halve finale van de Grote Prijs van Nederland, was ze acht jaar als zangeres actief in ‘Wicked Jazz Sounds’ en verzorgde ze als soloartiest vele optredens in binnen- en buitenland waaronder Ghana, Nieuw Zeeland en Israèl en speelde ze met grote namen zoals Al Di Meola. Naast vele live optredens was ze al te horen en te zien bij DWDD, RTL Late Night, Radio 2 en 3FM en bracht twee eigen albums uit: ‘Shades of Blue’ (2015) en ‘Land of Possibilities’ (2017). Vorige maand bracht Lorrèn haar nieuwe single ‘Someone To Love’ uit.

Op 13 september staat de zangeres voor het eerst sinds het begin van de Corona-crisis weer live op het podium met haar band in Poppodium VOLT in Sittard. Lorrèn: “ik kan niet wachten! Alles in mij wordt zo blij als ik eraan denk dat ik op de 13e weer dát kan doen waar ik het meest van houd: het delen van mijn muziek met het publiek op een live podium, samen met mijn te gekke band. We beloven een show die de mensen ook even weer gewoon kan laten genieten, zelfs in deze lastige Corona-tijd.”

Naast diverse live shows werkt Lorrèn aan nieuwe muziek en samen met haar team aan de ontwikkeling van een grote nieuwe show die naar verwachting in 2021 in première zal gaan. Lorrèn: “ik kan er nog niet te veel over verklappen, maar we werken aan een unieke avond met een bijzondere sfeer, een echte totaalervaring.”