Ytram brengt nieuwe single uit: Fire ft. Elderbrook

‘Fire’ is de nieuwe track van Ytram – also known as Martin Garrix. Hij nam de track op met de Britse artiest Elderbrook, die met zijn betoverende vocals de perfecte toevoeging is aan de deephouse sound van Ytram. Voor de fans is ‘Fire’ niet helemaal nieuw: vorige maand sloot Martin Garrix de mainstage van de virtuele editie van Tomorrowland Around The World af met de track. Oplettende luisteraars die toen het geluid al herkenden, krijgen nu dus gelijk: Ytram is back.

De samenwerking kwam op een bijzondere manier tot stand. Martin Garrix had de muziek van Elderbrook tijdens de lockdown op repeat staan en liet Elderbrooks track ‘Numb’ horen op zijn Instagram Story. Toen Elderbrook daarop contact opnam met Garrix, besloten ze al snel de handen digitaal ineen te slaan. En met succes: twee weken later zag het volledig via Zoom geproduceerde Fire het levenslicht. Elderbrook: “We have still not met each other yet which is a crazy thought, but we do have a great song and cannot wait for everyone to hear this.”