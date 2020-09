Tenfold brengt debuutalbum ‘Reply To All’ uit

De Amsterdamse indiefolk artiest en singer-songwriter Tenfold brengt op 19 februari haar langverwachte debuutalbum ‘Reply To All’ uit in eigen beheer. Het album werd samen met producer Marnix Dorrestein (Ciao Lucifer, winnaar Edison Klassiek) in studio ¥€$ in Amsterdam geschreven en opgenomen. De nieuwe single ‘Danny’ is nu uit.

‘Reply To All’ is een bundel van elf autobiografische nummers die de weg naar haar onafhankelijkheid omschrijven. De thematiek van vergankelijkheid, loslaten en het accepteren van verlies wordt aangevuld met hoopvolle nummers die gaan over levenslust, vertrouwen op jezelf, geïnspireerd raken door anderen en vriendschap. Met haar troostende en nuchtere stemgeluid probeert Tenfold de onvolmaaktheden van het leven te verzachten.

“Met deze plaat heb ik voornamelijk geprobeerd om controle los te laten en te genieten van het maakproces. Ik heb altijd moeite gehad met het laten vieren van de teugels en binnen dit proces wilde ik dat juist wél doen. Voordat ik begon met het opnemen van het album had ik net een solo reis van vier maanden Nieuw-Zeeland achter de rug en ging mijn verkering uit. Mijn leven kreeg een totaal andere wending en vanuit deze vrije val is de plaat vrij instinctief gemaakt.” – aldus Tenfold.

Tenfold heeft de nummers na de demo fase nieuw leven in durven blazen en volledig vertrouwd op de muzikanten waarmee ze samenwerkte. Op dit album hoor je naast de vertrouwde akoestische gitaar ook synthesizers, klarinet-solo’s, drumcomputers, samenzang, niet altijd even voor de hand liggende songstructuren en frisse gitaargeluiden terug.

De titel ‘Reply To All’ is te verklaren, omdat een groot aantal nummers is geïnspireerd op bestaande werken van artiesten als Bon Iver, The Tallest Man on Earth, Tennis, The Last Shadow Puppets, Kanye West en zelfs de musical ‘Grease’. Zo is ‘Nine Square’ een antwoordt op Bon Iver’s ‘8 circle’, is ‘Tennis’ geïnspireerd op een nummer van de band Tennis en is ‘Response To Rivers’ een antwoord op ‘Rivers’ van The Tallest Man on Earth – In dit laatste geval heeft Tenfold een hoopvolle boodschap terug proberen te schrijven, als antwoordt op een nummer dat gaat over de pijn van verlating en het blijven verlangen: “I guess it’s true, no one’s gonna take care of your heart, but you.” Bekijk de video onderaan dit bericht.

De nieuwe single ‘Danny’ is een antwoord op het nummer ‘Sandy’ uit de musical ‘Grease. “In 2017 reed ik in de auto van mijn moeder in mijn eentje naar Frankrijk om een week lang te werken aan nieuwe nummers. Het was mijn moeder die de CD van ‘Grease’ nog in de auto had liggen, dé musical die ik als tiener had verslonden. Toen ik tijdens deze nostalgische autorit het nummer ‘Sandy hoorde was ik er van overtuigd dat ik als folk artiest ook een keer een track wilde maken met minstens net zo’n quirky feel als ‘Sandy’. De oplettende luisteraar zal ongetwijfeld overeenkomsten horen.”