4 september, de verjaardag van Beyoncé

Beyoncé, geboren en getogen in Houston, Texas, viert vandaag haar 38e verjaardag. Zij brak in 1997 door met de meidengroep Destiny’s Child. Met wereldwijde hits als ‘No No No’, ‘Jumpin’Jumpin’ en ‘Say My Name’ waren de meiden niet meer weg te denken uit de hitlijsten. In 2005 nam zij definitief afscheid van Destiny’s Child. Na in 2003 al een solo-album, getiteld ‘Dangerously in love’, te hebben uitgebracht met onder andere de hits ‘Crazy in Love’ en ‘Baby Boy’, ging zij onder de naam Beyoncé verder als solozangeres. En met hits als ‘Irreplaceable’ en ‘Beautiful Liar’ bleef ze topnoteringen halen in zowat elke hitlijst.

Beyoncé op het witte doek en privé

Naast haar solocarrière legde ze zich ook toe op het acteren. Zo speelde ze in ‘Dreamgirls’ (2006), waarmee ze een Golden Globe-nominatie verdiende, en had ze rollen in ‘The Pink Panther’ (2006), ‘Cadillac’ (2008) en ‘Obsessed’ (2009). Beyoncé is getrouwd met rapper Jay-Z, met wie ze in 2012 een dochter kreeg, genaamd Blue Ivy. In juni 2017 beviel Beyoncé van een tweeling. Haar laatste wapenfeit komt uit 2018, getiteld ‘Everything Is Love’ (als The Carters / met Jay-Z)