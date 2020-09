De Kift komt naar TivoliVredenburg

Het onverwoestbare, poëtische punkorkest De Kift zou alleen al voor de titels van hun albums een oeuvreprijs moeten krijgen – denk aan pareltjes als ‘Krankenhaus’ (1993), ‘Gaaphonger’ (1996) en ‘Hoofdkaas’ (2008).

Ook vanavond trekt De Kift weer alle registers open om schetterend en schitterend over de verschrikkingen heen op zoek te gaan naar het goede. Trommelend de tand des tijds te lijf. Zoals je gewend bent van De Kift nemen ze een grote diversiteit aan instrumenten mee, maar ook gloednieuw werk van hun nieuwste album ‘Hoogriet’.

Een album waarop de groep zichzelf weer opnieuw ontdekt met een mix van Duitse Krimimuziek, elektroblues, hoekige tango’s en wiegende walsen voor breekbare dromen gedrenkt in melancholie. Op 6 november in TivoliVredenburg in Utrecht op het programma.