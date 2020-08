Dan Penn – Living On Mercy

Een legende, zo kun je deze man noemen. Dan Penn is niets meer en niets minder. De nu 79-jarige heeft hits geschreven als ‘The Dark End Of The Street’ (James Carr), ‘I’m Your Puppet’ (James & Bobby Purify) en ‘Do Right Woman, Do Right Man’ (Aretha Franklin) en vele, vele andere. Als jonge kerel werkte hij in de vermaarde FAME studio’s als schrijver, muzikant en producer. Eén van zijn bekendste productietaken was ‘The Letter’ van The Box Tops. Het zijn maar een paar voorbeelden en nu weten we ongeveer in welke categorie we hem kunnen plaatsen.

Zijn laatste eigen studioalbum dateert alweer uit 1994. En hoewel er in de tussentijd nog wel cd’s van hem verschenen, waren dit live registraties of verzamelalbums. Groot was de verbazing en verrassing toen bleek dat deze krasse knar vorig jaar opnieuw de studio was ingegaan om een nieuw album op te nemen. Het resultaat ervan is nu verschenen onder de naam ‘Living On Mercy’. En het is een prachtige plaat geworden. Hierop treffen we dertien nieuwe nummers aan, die Penn samen heeft geschreven met partners als Wayne Carson, Will McFarlane, Spooner Oldham, Gary Nicholson, Buzz Cason, The Cate Brothers en Bucky Lindsey.

Het zijn stuk voor stuk mooie, rustige en soulvolle nummers geworden. Het stemgeluid is wat minder krachtig dan vroeger en af en toe hoor je het typische slecht-passend-kunstgebit-geslis, maar over de hele linie is Penn nog prima bij stem. Dertien juweeltjes, die allemaal op een bijzonder hoog niveau staan. Een bijzondere vermelding verdienen wat mij betreft het met Spooner Oldham geschreven ‘I Do’, het zeer fraaie ‘What It Takes To Be True’ en het bedachtzame ‘Blue Motel’.

De oudjes doen het nog best en dat is zeker het geval bij muziekveteraan Dan Penn, die op zijn 79e nog een album van dit niveau aflevert. Absoluut topwerk. (9/10) (The Last Music Company)