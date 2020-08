Chris Smither kondigt album ‘More From The Levee’ aan

‘More From The Levee’ verschijnt op 26 september op vinyl en zal op 2 oktober op CD en digitaal te verkrijgen zijn. Het is het 18e album van de iconische bluesman Chris Smither en wordt beschouwd als een van de beste singer-songwriters ter wereld.

In 2013 keerde Chris Smither terug naar zijn geboorteplaats New Orleans, om samen met een all-starband een terugblik op zijn carrière op te nemen in de legendarische Music Shed Studios. De sessies waren bijzonder productief. Met hulp van een aantal zeer speciale gasten, waaronder de legendarische Allen Toussaint en Loudon Wainwright III, resulteerde dat in 24 nieuwe, frisse versies van nummers uit Smither’s enorme repertoire. Een dozijn nummers paste niet meer op de release van ‘Still On The Levee’ (2014). Deze zijn verzameld op ‘More From The Levee’ en worden nu toch uitgebracht.

Songwriter, gitarist, bluesman, rondreizende muzikant, al meer dan 50 jaar is Chris Smither een echte ‘American Original’. Zijn moeiteloze, vloeiende gitaarspel (“one-third John Hurt, one-third Lightnin’ Hopkins and one-third me”) maakt Smither tot het buitengewone genie dat hij is. Folk, blues, moderne dichters en filosofen inspireren hem. Met ‘More From The Levee’ laat Chris Smither zijn haast bijna buitenaardse wijsheid zien. De akoestische blues ondersteunt zijn rijke, filosofische en complexe songwriting. Critici zijn het erover eens dat Chris een belangrijke songwriter en een opwindende gitarist blijft die nog altijd concertzalen over de hele wereld weet te vullen.