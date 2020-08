28 augustus, de verjaardag van David Soul

Acteur/zanger David Soul viert vandaag zijn 77e verjaardag. Soul is het meest bekend door zijn rol in de serie Starsky and Hutch (1975–1979). Buiten het acteerwerk is David ook zanger, met een aantal singles gooide hij hoge ogen in de wereldwijde hitparades. De single ‘Don’t Give Up on Us’ behaalde zowel in Engeland als in de Verenigde Staten de nummer 1-positie.

Soul is geboren in Chicago als David Richard Solberg. Hij zat op het Augustana College, de University of the Americas in Mexico City en de Universiteit van Minnesota. Op 19-jarige leeftijd wees hij een contract als professioneel baseballspeler van de hand bij de Chicago White Sox omdat hij politieke wetenschap wilde gaan studeren. Tijdens zijn verblijf in Mexico, geïnspireerd door zijn mede-studenten die hem leerden gitaarspelen, besloot Soul om te stoppen met zijn opleiding en zich te richten op zijn passie, de muziek. Zijn eerste optreden gaf hij toen hij weer in de V.S. was in de 10 O’Clock Scholar club te Minneapolis.

Soul kreeg aandacht toen hij tijdens de Merv Griffin Show in 1966 & 1967 als zanger te zien was als de ‘Covered Man’ (gemaskerde man). Hij legde uit: “Mijn naam is David Soul, en ik wil bekend worden door mijn muziek”. Datzelfde jaar nog maakte hij zijn televisiedebuut in de serie ‘Flipper’. In 1967 tekende hij een contract bij Columbia Pictures en had talloze gastrollen waaronder in een aflevering van de beroemde Science Fiction serie ‘Star Trek’. Ook was Soul te zien in de serie ‘Streets of San Francisco’, en speelde hij een van de hoofdrollen in de Clint Eastwood-film ‘Magnum Force’. Hij speelde ook nog de hoofdrol in de op het gelijknamige boek van Stephen King gebaseerde film ‘Salem’s Lot’ (1979) geregisseerd door Tobe Hooper. Zijn grote doorbraak had hij in de serie Starsky & Hucth, als detective Ken “Hutch” Hutchinson.

Midden, eind jaren ’70 keerde hij terug naar zijn passie, het zingen. Geproduceerd door Tony Macaulay nam hij een aantal flinke hits op, waaronder ‘Don’t Give Up on Us’ (1976) en ‘Silver Lady’ (1977) dat in de U.K. de eerste plaats bereikte. In de jaren ’77-’78 had de zanger-acteur vijf top 20 singles in de U.K. en twee top tien albums. Van 1976 tot 1982 gaf hij een aantal uitgebreide tournees in de V.S, Europa, het Verre Oosten en Zuid Amerika. Soul bracht een vijftal albums uit, te weten ‘David Soul’ (1976), ‘Playing To An Audience Of One’ (1977), ‘Band Of Friends’ (1979), ‘Best Days Of Our Lives’ (1982) en ‘Leave A Light On ‘ (1997).