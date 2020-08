Roosevelt komt naar de Melkweg

Twee jaar na zijn album ‘Young Romance’ is Roosevelt terug met nieuwe muziek! Op de nieuwbakken tracks ‘echoes’ en ‘Sign’ hoor je de Duitse producer teruggrijpen naar zijn roots in dance-muziek met een ode aan oldskool house en vintage synthpop. Ditmaal geen gitaren of live drums, maar analoge drumcomputers en hyper-melodische elektronica. Zou de aankondiging van een reeks Europese tour dates voor 2021, waaronder deze show in Amsterdam, hinten op nog meer Roosevelt nieuws?

