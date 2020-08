Melanie C in 2021 naar de Melkweg

Melanie C komt naar Nederland! De Britse Melanie Chisholm aka Mel C / Sporty Spice genoot in de jaren ’90 wereldfaam in de razendpopulaire meidengroep Spice Girls. Daarna ging het ook solo hard met grote hits als ‘Never Be The Same Again’ en ‘I Turn To You’. Inmiddels heeft de Britse meer dan 100 miljoen platen verkocht en verschillende awards op haar naam staan.

Melanie C komt op woensdag 19 mei naar de Melkweg in Amsterdam.

Op haar allernieuwste album dat deze oktober uit zal komen, komt haar liefde voor disco, elektronische muziek en anthems op een verfrissende wijze samen. Volgens The Guardian haar “beste werk in 20 jaar dat een beetje classic Robyn én de onbevangen vrolijkheid van Carly Rae Jepsen uitstraalt”. Een gloednieuw hoofdstuk van Girlpower is aangebroken, don’t miss out!