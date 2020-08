Voltage komt met derde single ‘The Last Time’ van succes album ‘It’s About Time’

Aanstaande vrijdag 21 augustus brengt Voltage hun derde single “The Last Time” uit van het album ‘It’s About Time’. Beide vorige singles ‘Wild and Blue’ en ‘She’s Gone Like The Wind’ vielen zeer goed op de Nederlandse radio en werden allebei zelfs Radio 2 Topsong. Al deze tracks komen van het derde volledige album dat de band onder leiding van frontman Dave Vermeulen uitbracht op 1 Mei. Dave over deze verwarrende tijden met veel ups en downs: “Het album ‘It’s About Time’ is met open armen ontvangen in een gesloten wereld en heeft tóch nationaal radio succes! Voor ons een kers op de taart na een aantal jaren hard werken en geloven in wat we doen. ‘It’s about time’ dat we deze nieuwe plaat live ten gehore gaan brengen aan ons bestaande en nieuw publiek!”

Op 29 augustus komt er op Record Store Day een speciale 7” vinyl single uit met de twee radio hits ‘Wild and Blue’ en ‘She’s Gone Like The Wind’ erop. De single heet ‘Two Golden Pennies’ en komt in royal blue vinyl. “Wij zijn super trots en dankbaar voor alle support en aandacht. Het is uniek dat deze 2 singles ook nog allebei NPO Radio 2 Topsong werden en dat was reden genoeg om een speciale uitgave uit te brengen op Record Store Day” legt Dave uit.

De nieuwe single “The Last Time” vertelt ook weer een verhaal wat de band op het lijf geschreven is. Opnieuw Dave hierover: “The Last Time vertelt het verhaal wat vanuit mijn ogen momenteel vaak gebeurt en dat is snelle muziek wat makkelijk scoort, vaak blijft dit dan ook voor een ‘artiest’ eenmalig. De reden waarom wij muziek maken is omdat wij dit doen voor ‘the long run’ en we hebben een lange adem. We verteren tegenslagen, afwijzingen maar verwelkomen ook enorm de erkenning van het publiek, ik zal waarschijnlijk nooit stoppen, maar als het gebeurt is het mijn beslissing, niet de beslissing van het soort muziek dat populair is.”

Zoals bij veel artiesten het geval was, werd ook bij Voltage de release show en de aansluitende shows gecanceld vanwege Covid 19. Gelukkig konden de meeste shows doorgeschoven worden naar het najaar, zodat Voltage gelukkig binnenkort eindelijk weer te zien is in de clubs.