Full Concert: Stromae- Racine Carée live @ Montreal’s Bell Center (2015)

Stromae oogste grote successen in binnen- en buitenland met hits als ‘Papaoutai’, ‘Alors On Danse’ en ‘Formidable’. Het is nu al enige tijd stil rondom de getalenteerde Belg. Hij heeft sinds 2013 geen nieuw album meer uitgebracht. Hij heeft echter niet stilgezeten. Hij bracht het kledingmerk Mosaert op de markt, werd voor het eerst vader en hij werkt mee aan een bouwproject. Samen met zijn vrouw Coralie Barbier en zijn broer Luc Junior Tam werkt hij aan het ontwerp en de bouw van station Saint-Denis Pleyel dat ten noorden van Parijs komt te staan. Met deze live registratie van zijn concert in Montreal willen wij onze lezers weer laten genieten van zijn muziek.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Stromae- Racine Carée (2015)